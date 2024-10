Gloria Pires faz homenagem inusitada para a filha Cleo: 'Patinho' - Foto: Reprodução

Gloria Pires faz homenagem inusitada para a filha Cleo: 'Patinho'Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 09:16 | Atualizado 02/10/2024 09:17

Gloria Pires surpreendeu os seguidores ao fazer uma homenagem inusitada para sua filha, Cleo, nesta quarta-feira (02). A atriz celebrou o aniversário de 42 anos da primogênita, fruto de seu relacionamento com Fábio Jr., com uma publicação emocionante e fotos de momentos especiais ao lado da filha.



Em sua declaração, a artista consagrada se mostrou radiante ao falar sobre a conexão pura e profunda que sente com a herdeira. A famosa também aproveitou a oportunidade para desejar um futuro iluminado e cheio de amor para a filha e, claro, que ela seja feliz!

"Meu patinho lindo. O seu dia me conecta com o sentimento mais puro que existe em mim. Meus pensamentos emanam Luz e Amor, permeando todos os dias do seu novo ciclo. Felicidades, minha filha- te amo", escreveu Gloria Pires, deixando os fãs curiosos ao chamar a filha de "pato".

Vale lembrar que a troca de carinho público entre elas não é novidade. Nos últimos meses, Cleo também fez questão de homenagear Gloria em seu aniversário de 61 anos, usando o mesmo adjetivo inusitado. "Hoje é dia da rainha mãe. A mais mais. Minha tudo. Minha 'mamaim', meu patinho. Como eu te amo! Parabéns pelo seu dia e obrigada a Deus por ele!", declarou ela na ocasião.