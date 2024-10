Ex-BBB Giovanna Lima choca ao revelar sensação de ’cérebro degradando’ - Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 09:19 | Atualizado 03/10/2024 09:21

A ex-BBB Giovanna Lima, de 28 anos, utilizou seu Instagram para responder a uma crítica que recebeu nesta quarta-feira (2). A nutricionista e agora influenciadora digital, que tem se dedicado ao mundo das redes sociais desde sua saída do reality da TV Globo, foi questionada por uma seguidora sobre a qualidade de seu conteúdo. “Admirava muito você no BBB. Aqui fora, está tão sem conteúdo”, alfinetou a seguidora.



Sem hesitar, a nutricionista respondeu diretamente e explicou que sua agenda está cheia desde o fim do programa. “Ué, você esperava o quê, afinal? O pós recente do programa demanda muito da nossa agenda. Tem muito evento, muita viagem. É difícil conciliar tudo”, justificou. A mineira, que foi eliminada do BBB 24 em abril, destacou a dificuldade de manter uma rotina regular com tantos compromissos.



Além de responder críticas, a influenciadora também tem mostrado seu novo estilo de vida. Com posts de moda, beleza e fitness, Giovanna compartilha momentos de suas viagens com o namorado, Lucas Pizane, também ex-BBB. O casal tem sido bastante ativo nas redes, onde exibem looks e tendências.



Giovanna ainda fez questão de agradecer o carinho dos fãs. Ao responder um elogio de uma seguidora que disse estar amando sua fase de “blogueira”, a ex-BBB comentou: “Esse mundo é bem novo para mim. Ainda estou descobrindo a maneira como funciona na minha vida”.