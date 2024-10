Barraco em festa de Andressa Urach termina em expulsão de Juju Ferrari - Foto: Reprodução

Barraco em festa de Andressa Urach termina em expulsão de Juju FerrariFoto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 08:55 | Atualizado 03/10/2024 08:55

A festa de aniversário de Andressa Urach, que aconteceu nesta quarta-feira (2), virou um verdadeiro campo de batalha! Uma confusão levou Juju Ferrari a ser expulsa do evento, logo após um momento tenso com a aniversariante. Segundo a produtora de conteúdo adulto, a loira teria a incomodado durante a celebração e acabou sendo retirada à força pelos seguranças.



O clima ficou pesado após o tradicional “Parabéns”. Durante um discurso no palco, Urach mencionou Jesus para os convidados, o que aparentemente não agradou Juju. Irritada, a influencer jogou bebida na aniversariante, desencadeando uma série de reações da atriz pornô, que não deixou barato e ordenou sua expulsão: “Sai daqui, tira essa barraqueira louca! Sempre tem um satanás, né?”, gritou.



Com Juju sendo levada para fora do salão, Andressa continuou seu discurso, visivelmente incomodada, mas sem perder o humor. “Vai falar de Jesus, o demônio detesta. Vamos continuar a festa. A gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? Sorri e segue em frente”, disse a aniversariante, tentando retomar o clima do evento.



Nas redes sociais, vídeos do momento já circulam, mostrando Juju Ferrari sendo carregada para fora enquanto gritava para ser solta. Em meio à confusão, ela ainda quebrou algumas taças para demonstrar seu descontentamento. Vale destacar que a influenciadora já se pronunciou sobre o assunto, negando que tenha feito um barraco.