Apaixonados, Xamã e Sophie Charlotte roubam a cena em evento de SPFoto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 10:03 | Atualizado 03/10/2024 10:05

Xamã realizou um evento em São Paulo para comemorar o lançamento de seu novo clipe, "Cara do Trem", e contou com a presença especial de Sophie Charlotte. Na noite da última quarta-feira (2), o casal, que mantém o relacionamento fora dos holofotes, não escondeu o clima de paixão, trocando beijos e carinhos à vista de todos.



Logo na chegada, Xamã e Sophie posaram juntos para fotos, com direito a gestos afetuosos e até um cheiro no pescoço, mostrando a sintonia. Para a ocasião, a atriz escolheu um elegante vestido preto e uma bolsa verde metalizada, enquanto o cantor combinou camisa verde com calça preta, evidenciando o estilo do casal.



Outro detalhe que chamou atenção foi o esmalte preto nas unhas dos dois, demonstrando ainda mais a conexão entre eles. Enquanto Xamã subia ao palco para apresentar o clipe, Sophie, na plateia, assistia visivelmente encantada, aplaudindo e sorrindo ao longo da apresentação. Nos bastidores, o clima romântico seguiu com muitos beijos.



Os rumores sobre o relacionamento começaram após Sophie Charlotte anunciar o término de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. Desde então, ela e Xamã passaram a ser vistos juntos, oficializando o romance depois de serem flagrados aos beijos em uma praia.

