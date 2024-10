Amiga de Maidê Mahl atualiza sobre estado da atriz encontrada em hotel - Foto: Thiago Palia/Divulgação

Publicado 03/10/2024 12:39 | Atualizado 03/10/2024 12:40

A atriz Maidê Mahl, de 23 anos, completa, nesta quarta-feira (3), 27 dias de internação no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, após ser encontrada em estado grave em um quarto de hotel. A jovem, que estava desaparecida desde o dia 2 de setembro, foi encontrada inconsciente e com ferimentos no rosto e nas pernas.

A unidade hospitalar informou à imprensa que a artista "segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", sem previsão de alta. Vale lembrar que ela foi localizada pela Polícia Civil em um quarto de hotel na Zona Sul da capital paulista, três dias após seu desaparecimento.

A informação é de que a 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso como lesão corporal. A principal questão da investigação é entender como a atriz se feriu e o que aconteceu durante os dias em que esteve desaparecida.



De acordo com a polícia, não há, por enquanto, indícios de que outras pessoas estejam envolvidas no caso. A delegada Ivalda Aleixo, responsável pela investigação, tem coordenado os trabalhos para esclarecer o ocorrido. Enquanto isso, a família de Maidê e seus amigos permanecem atentos, aguardando mais esclarecimentos sobre o estado de saúde da atriz e os desdobramentos da investigação.



Logo após o seu sumiço, a atriz foi atendida pelo Samu e levada ao Hospital das Clínicas no dia 5 de setembro. Amigos e familiares da atriz, como sua mãe, foram ao hospital para acompanhar o estado da jovem, que continua em recuperação, sob cuidados intensivos.