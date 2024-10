Deborah Secco será apresentadora de reality de relacionamento da Globo - Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 13:17 | Atualizado 03/10/2024 13:23

Deborah Secco, aos 44 anos, foi confirmada como apresentadora de um novo reality show de relacionamento da Globoplay. O programa, que terá o amor e as diversas formas de se relacionar como tema central, promete trazer uma abordagem inovadora e intimista sobre o universo dos relacionamentos. As gravações começam ainda neste mês de outubro, e a estreia está marcada para o primeiro semestre de 2025.



A plataforma de streaming anunciou o reality como uma produção original, com a Boxfish responsável pela realização. A atriz, conhecida por sua carreira de sucesso, já falou abertamente sobre o tema em entrevistas ao longo de sua trajetória. “A atração tem o amor e diferentes formas de se relacionar como protagonistas”, declararam em nota oficial, dando pistas de que o formato explorará os variados aspectos dos vínculos afetivos.



Recentemente, a artista se despediu da TV Globo após 30 anos de parceria, que incluiu mais de 30 trabalhos, entre novelas e séries. Sua estreia na emissora aconteceu ainda na infância, com o personagem de “Mico Preto”, em 1990. A última novela em que participou foi o remake de “Elas por Elas”, que encerrou em abril deste ano, marcando o fim de sua longa trajetória com a emissora.



Nos compromissos mais recentes, a famosa se dedicou à divulgação da série “Rensga Hits!”, disponível na Globoplay, onde interpreta a personagem Marlene. Com o lançamento do reality, ela se prepara para mais um grande desafio.