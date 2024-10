Mc Daniel - Reprodução Instagram

Publicado 04/10/2024 08:44 | Atualizado 04/10/2024 08:45

MC Daniel, de 26 anos, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (3) ao compartilhar um vídeo dirigindo seu novo carro de luxo. O funkeiro, que não esconde sua paixão por automóveis, mostrou seu Corvette Stingray laranja, avaliado em mais de R$ 1 milhão. “Só para tirar umazinha, né, mano? Estava com muito carro de família”, brincou ele nos Stories.



O artista ainda cogitou mudar a cor do veículo. “Pintar de preto ou verde do Máscara?”, escreveu na legenda. A escolha da nova cor está gerando curiosidade entre os fãs, que aguardam para ver qual será a decisão final.

Lorena Maria, grávida do primeiro filho de MC Daniel, acompanhou o cantor e observou seu momento de diversão com o carro.



Essa não é a primeira vez que o funkeiro se emociona com a compra de um veículo. Em setembro do ano passado, ele compartilhou a alegria de adquirir um carro de R$ 800 mil, ressaltando sua evolução. “Há um ano não tinha nada, nem conta no banco”, comentou na época.