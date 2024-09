Silvia Abravanel e Silvio Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2024 11:03 | Atualizado 30/09/2024 11:50

Silvia Abravanel emocionou o público ao compartilhar, no último domingo (29), os últimos momentos que viveu ao lado de Silvio Santos, seu pai, durante sua internação. Durante participação no programa "Hora do Faro", a filha do eterno "Dono do Baú" relembrou o quanto foi difícil segurar as emoções enquanto a família vivia a angústia de sua hospitalização.

A apresentadora revelou que, junto às irmãs, ainda está processando a perda do pai e enfrentando o luto dia após dia. “Estamos vivendo um dia de cada vez. A gente está se permitindo viver esse luto e as emoções”, disse ela, que relembrou como precisou manter a calma e não demonstrar a gravidade da situação durante os 17 dias em que Silvio Santos esteve internado.

A apresentadora contou que o público soube da internação de Silvio, mas que ninguém tinha ideia de quão delicada era a situação. “Estávamos vivenciando essa história 20 dias antes de todo o Brasil. Não podíamos passar para ninguém o que estava acontecendo”, revelou, descrevendo o momento doloroso de manter a discrição até a confirmação do falecimento.

A herdeira relembrou o choque ao receber a notícia da morte do pai, acreditando que ele receberia alta em breve. “Eu esperava que ele fosse para casa, e minha irmã simplesmente me deu a notícia de que ele tinha descansado”, contou, emocionada. Para Silvia, o legado de Silvio Santos é eterno: “Ele é o meu pai, meu mestre e, depois de Deus, meu melhor amigo”.