Raquel Brito de 'A Fazenda 16' teria agredido a mãe, diz tia

Publicado 30/09/2024 08:45

A história da possível gravidez de Raquel Brito em "A Fazenda 16" tem causado burburinho dentro e fora do reality show. Durante uma conversa com outras peoas, a ex-manicure confessou estar com enjoos e revelou que já solicitou um teste de gravidez à produção. A confissão pegou muitos de surpresa e alimentou ainda mais os rumores nas redes sociais, até que a própria equipe da baiana se pronunciou!



O que mais chamou a atenção foram algumas falas polêmicas da irmã de Davi Brito, que admitiu nunca ter usado métodos contraceptivos em suas relações. A equipe de Raquel então fez uma publicação "confirmando" a gravidez. Em referência à novela fictícia "Pé de Chinesa", eles afirmaram que a personagem Yotra, vivida pela influencer, precisou ser afastada devido aos sintomas de uma possível gestação.



Para completar, a postagem ainda usou uma montagem da jovem com barrigão. "Quando a produção de “A Fazenda” entrou em contato, nossa diva decidiu aceitar essa nova aventura, em busca de tentar faturar esses 2 milhões de reais, já que agora ela terá uma boquinha a mais para alimentar, além de leite e fraldas para comprar", explicou.



Por fim, pediram compreensão dos fãs diante da situação delicada da participante de A Fazenda. "Agora que você está por dentro de toda a verdade, pedimos que respeitem a Raquel e que sejam um suporte nessa nova fase. E sim, estamos ansiosos pelo pequeno Brito — que já deve estar ensaiando suas primeiras dancinhas de TikTok", encerrou o comunicado.

Nos comentários, fãs se divertiram com a brincadeira. “Mas ela realmente tá grávida?”, questionou uma internauta. “Amando os 40 funcionários trabalhando firme no marketing pessoal da diva! (risos)”, brincou outra. “Yotraa, a filha dela será chamada Ymaisotra”, ironizou um terceiro. “Gente como saber se é verdade com essa equipe?”, escreveu mais um, aos risos.