Publicado 07/10/2024 11:30

Virginia Fonseca resolveu interagir com seus mais de 50 milhões de seguidores e atualizou os fãs neste domingo (6) sobre sua recuperação pós-parto. A influenciadora, que deu à luz José Leonardo há quase um mês, mostrou que segue firme nos cuidados com o corpo. Usando um biquíni verde água, ela exibiu sua barriga chapada enquanto fazia compressas de gelo na cicatriz da cesárea.



Em seus Stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe revelou que, além das compressas, está apostando em massagens para reduzir o inchaço. Mostrando um antes e depois no espelho, a loira impressionou os seguidores com a rapidez de sua recuperação.



A empresária, que também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um, não parou por aí. Recentemente, a famosa realizou um procedimento a laser no rosto para amenizar cicatrizes de acne. O tratamento deixou a pele de Virginia bastante inchada e vermelha. “Gente, sério. Nunca estive tão feia”, brincou.