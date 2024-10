Jaquelline, campeã de A Fazenda 15 - Leo Franco / Agnews

Publicado 07/10/2024 10:03

Jaquelline Grohalski, aos 30 anos, parece estar passando por uma fase complicada no amor. Em entrevista ao GringaCast, apresentado por Renato Ray Capecod, a influenciadora revelou sua frustração com os homens que passaram por sua vida. A famosa chegou a citar que foi vítima de agressão, teria sido usada como "cura gay"e até desconfia de uma traição.

Entre os desabafos, ela relembrou situações difíceis. "Vim de um relacionamento o quê? Passei por agressão. Aí depois acharam que eu era a cura gay, namorei um bi. E aí agora dizem... Dizem, né? (risos) Ele negou e, até então, o vídeo era só uma conversa, mas dizem que eu sou corna", iniciou, detalhando suas experiências complicadas em relacionamentos.

A campeã de A Fazenda então passou um resumo de tudo que viveu nas suas últimas relações: "Então: agredida, da cura gay e corna. Você quer mais o quê, minha filha? Será que ele me traiu mesmo, gente? Estou com um ódio! Quero esganar esse menino. A gente estava ficando firme", brincou a ex-BBB, em referência ao empresário Andrew Halliday Garcia, enteado da cantora Manu Bahtidão.

A influenciadora e Andrew foram vistos juntos recentemente no Prêmio Jovem Brasileiro, em São Paulo, no dia 26 de setembro. Apesar de não confirmarem oficialmente o namoro, o clima de intimidade entre os dois ficou evidente nos cliques compartilhados nas redes sociais. O casal estava em uma fase de “ficante firme”, como ela descreveu.



Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento público de Jaquelline desde o término com Lucas Souza, com quem teve uma relação de altos e baixos após participarem juntos do reality show A Fazenda 15. Depois do fim, o ex-casal chegou a trocar farpas nas redes sociais.