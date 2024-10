Giovanna Ewbank se emociona ao refletir sobre racismo: ?Muito doloroso? - Reprodução de vídeo

Publicado 07/10/2024 10:41 | Atualizado 07/10/2024 10:41

Giovanna Ewbank usou suas redes sociais neste domingo (6) para dividir um momento especial em meio à natureza com seus mais de 29 milhões de seguidores. A atriz publicou uma série de fotos aproveitando o dia com a família e, na legenda, fez uma profunda reflexão sobre a passagem do tempo e a importância de se reconectar consigo mesma. “Tenho me resgatado o tempo todo”, escreveu ela.



A artista confessou que, nos últimos meses, sentiu a necessidade de desacelerar e se cuidar. “Quantas vezes você já se perdeu de você mesmo? Tenho cuidado de mim com muita calma e muito amor. Se tem algo que gosto de fazer, é ir para o meio do mato com minha família para nos conectar”, desabafou, ressaltando a importância desses momentos para a sua saúde mental e emocional.



A famosa também refletiu sobre como o ritmo frenético do dia a dia pode nos desconectar daquilo que realmente importa. “É difícil, tudo muito rápido, para ontem… muitas vezes me deixei levar, entrei no ritmo frenético, crises de ansiedade… mas quando volto ao meu centro, nada mais me desconecta!”, revelou, destacando que o contato com a natureza e sua família a ajudam a manter o equilíbrio.



Em meio ao desabafo, Giovanna concluiu agradecendo o apoio da família, que sempre a ajuda a manter os pés no chão. “Obrigada aos meus amores, minha família, meus filhos e meu marido por darem tanto sentido à minha vida!”, finalizou, deixando claro que, apesar da correria da sua rotina, esses momentos são essenciais.