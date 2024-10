Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 12:24 | Atualizado 07/10/2024 12:40

Luciana Gimenez, de 54 anos, virou alvo de polêmicas nas redes sociais após comentar, em uma entrevista, sobre a possibilidade de engravidar novamente. A apresentadora, que já é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, e Lorenzo Gabriel, de 13, foi criticada por usuários insinuando que seu desejo de maternidade estaria ligado a interesses financeiros.

Em seu perfil no Instagram, a famosa resolveu rebater as críticas. "Acabou a pensão do Mick Jagger, está tendo só a do Marcelo de Carvalho, né? Qual vai ser o próximo milionário?", disse um seguidor em comentário. A influenciadora então rebateu à altura e reafirmou sua independência financeira.

Em seus stories, a ex-affair de Mick Jagger compartilhou o comentário maldoso e respondeu: "E você bonitão? Tem dinheiro para sustentar seus filhos?", perguntou. Em tom desafiador, a apresentadora classificou os críticos como “preconceituosos e burrinhos”.

"[Não] tenho tempo para responder a esse grupo de pessoas invejosas, mal amadas e machistas", afirmou. "Enquanto achamos que o mundo está mudando, percebemos que tudo permanece igual", lamentou. Por fim, reforçou que a sua independência vai além da financeira: "Eu não preciso de ninguém... e isso já faz tempo".



Por fim, Luciana Gimenez pediu desculpas aos seguidores que considera mais educados por terem que presenciar suas respostas mais duras, mas reafirmou que não deixaria ataques preconceituosos passarem sem resposta. Com sua defesa incisiva, a apresentadora deixou claro que não tolera comentários maldosos sobre sua vida pessoal.