Humorista francês sofre grave acidente de carro: 'Vidros explodindo'Foto: Reprodução

Publicado 07/10/2024 13:48 | Atualizado 07/10/2024 13:49

O humorista francês Paul Cabannes, que vive no Brasil e faz sucesso com seus vídeos nas redes sociais, passou por um grande susto no último final de semana. Ele sofreu um grave acidente de carro enquanto voltava de um show em Jundiaí, interior de São Paulo. O carro onde estava com mais três pessoas foi atingido por outro veículo em alta velocidade na Rodovia dos Bandeirantes, fazendo o automóvel capotar.



Nas redes sociais, Paul fez questão de tranquilizar seus mais de 2 milhões de seguidores. “Estou bem, graças a Deus, e as outras pessoas que estavam comigo também. Fomos socorridos rapidamente e todos estão em bom estado de saúde”, declarou ele. A filha do humorista, que também estava no carro, saiu ilesa, embora uma amiga dela tenha ficado em estado de choque.



O comediante deu detalhes sobre o acidente, explicando que o outro motorista os atingiu a mais de 200 km/h. “Só lembro da pancada fortíssima e de acordar contra a barreira de segurança”, relatou. Paul também revelou ter tido amnésia por alguns minutos após o impacto. Segundo ele, a blindagem do carro foi fundamental para que todos sobrevivessem ao capotamento.



Agradecido pelo desfecho positivo, Paul elogiou o rápido atendimento na estrada e no hospital. Ele ainda destacou como o destino foi generoso. “Passamos muito perto do fim”, desabafou o humorista, que segue com sua agenda de shows e continua arrancando risadas com seus vídeos sobre as diferenças culturais entre Brasil e França.