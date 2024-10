MC Daniel confessou seu maior medo da paternidade: 'Única coisa' - Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 08:43 | Atualizado 08/10/2024 08:43

MC Daniel levou seus seguidores às gargalhadas com um momento descontraído ao lado da namorada, Lorena Maria. Nesta segunda-feira (7), em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o funkeiro, que está na expectativa do nascimento de seu primeiro filho, aproveitou para fazer promessas divertidas ao bebê e confessou seus medos mais inusitados sobre a paternidade.



“Amo muito você e sua mamãe, tá bom filho? O papai vai cuidar muito de vocês dois”, começou o cantor, antes de admitir, em tom de brincadeira: “A única coisa que tô um pouco inseguro é se você fizer um cocô muito fedido. O papai vai pensar ‘pô, filho, que fedô’, mas posso colocar um pregador no nariz”, disse, arrancando risadas de Lorena.



A influenciadora também entrou na brincadeira e não conseguiu segurar o riso com o desabafo de Daniel. Nos stories, ela ainda aproveitou para mostrar a evolução da gravidez, dizendo que a barriguinha às vezes parece maior, outras vezes menor. O casal tem compartilhado vários momentos dessa fase nas redes sociais, encantando os fãs.



A gravidez foi anunciada em agosto, e desde então, MC Daniel tem mostrado o quanto ser pai era um sonho antigo. “O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre”, revelou o funkeiro em uma entrevista recente. “Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho”, completou emocionado.