Mãe de Raquel Brito expõe trotes sobre saúde da filha: 'Entubada'Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 10:36

Elisangela Brito, mãe de Raquel Brito, usou suas redes sociais para desabafar sobre a saúde da filha, que deixou o elenco de A Fazenda 16. A irmã do ex-BBB Davi Brito foi desclassificada do reality show da Record TV após passar mal durante uma prova. A matriarca, ao saber da situação, saiu de Salvador direto para São Paulo para acompanhar de perto o estado de saúde da jovem.



Durante a viagem para o hospital, Elisangela relatou ter recebido trotes sobre a saúde de Raquel. Segundo ela, algumas ligações informaram falsamente que a filha estaria entubada, o que a deixou ainda mais preocupada. "A produção acabou de me pegar, e vou me informar como Raquel está através de pessoas sérias", garantiu ela, após levar um susto com mentiras sobre a jovem.

Raquel foi internada após sentir fortes dores no peito durante uma das provas do confinamento. Devido à gravidade do quadro, os médicos decidiram que ela não poderia retornar à competição, resultando em sua desclassificação. A mãe, visivelmente abalada, comentou que ainda não havia conseguido ver a filha, mas estava a caminho do hospital para ficar ao lado dela.

"Realmente, passaram trote dizendo que era da produção, que Raquel estava entubada. Ainda não vi Raquel. Pessoas que diante da sua dor ainda querem pisar. A produção já fez chamada de vídeo para desfazer os trotes que tentaram me desesperar", concluiu a mãe da ex-A Fazenda, criticando os responsáveis por enganá-la em um momento tão delicado.