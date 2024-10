Andressa Urach dispara contra Cariúcha: ?Nem pra piranha você serve? - Foto: Reprodução

Andressa Urach dispara contra Cariúcha: ?Nem pra piranha você serve?Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 11:59

Andressa Urach resolveu dar o troco em Cariúcha após ser criticada pela ex-A Fazenda no programa “Fofocalizando”, do SBT. Em um vídeo nas redes sociais, a produtora de conteúdo adulto trocou farpas com a apresentadora. A atriz pornô chegou a desenterrar o passado polêmico da rival de Jojo Todynho, detonando também a sua aparência!

Em seus stories do Instagram, a famosa mandou um recado nada amigável para a comentarista: "Você lembra da onde você saiu? Você esqueceu do seu passado, querida? Lembrando que nem para piranha você serve, né? Porque para ganhar dinheiro, quem vai pagar? Porque nem cirurgia plástica resolve a sua lata, querida", iniciou.

A provocação de Urach não parou por aí. Ela relembrou o início da fama de Cariúcha: "Então, meu amor, não julgue os pecados da irmãzinha. Sabe por quê? Você ficou famosa nas costas da Jojo, fazendo barraco, falando mal da Jojo. E lembre-se, que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Então, cuidado! Tire o cisco do teu olho", disparou.

Para quem não sabe, a troca de farpas começou quando a apresentadora criticou a participação de Arthur Urach, filho de Andressa, nas gravações de conteúdos adultos da mãe. Os comentários da famosa sobre o assunto acabaram gerando uma resposta ácida e direta por parte da atriz pornô.



Nas redes sociais, a briga entre as influenciadoras também deu o que falar entre os internautas. "A fama dela veio da Jojo mesmo, ela criou um meme, mas nada que a manteve na mídia por muito tempo", apontou um seguidor. "Aceita a sua realidade. Muda de vida, a Cariúcha mudou de vida. Sabe tudo da Bíblia, só não obedece", detonou outro.