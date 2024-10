Namorada de Arthur Aguiar rebate comentários maldosos: 'Eu sou real' - Foto: Reprodução

Namorada de Arthur Aguiar rebate comentários maldosos: 'Eu sou real'Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 13:30

Jheny Santucci não deixou passar em branco as críticas que vem recebendo sobre sua aparência em vídeos nas redes sociais. A influenciadora digital usou seus stories no Instagram para desabafar sobre as mensagens que questionam o motivo de ela aparecer “bagunçada” em alguns vídeos. “Porque eu quero, que saco eu apareço do jeito que estou”, disparou, deixando claro que o importante é ser verdadeira com seus seguidores.



A namorada de Arthur Aguiar continuou a sua resposta, explicando que se mostra como realmente é, sem esconder nada. “Arrumada, bonita, descabelada, feia, bem vestida, mal vestida, do jeito que eu quiser e tiver no momento… Não gosta? Segue eu por que?”, questionou. Jheny deixou claro que não se importa com as expectativas que as pessoas têm sobre sua imagem, defendendo a autenticidade.



Para Jheny, as comparações constantes nas redes sociais geram um problema sério, especialmente para a autoestima das mulheres. “O problema é que vocês gostam de se iludir com a internet e por isso estamos com tantas mulheres com baixa autoestima”, alertou. Ela criticou quem vive se comparando a padrões irreais e pediu para que as pessoas se libertem dessa pressão.



Após o desabafo, Jheny publicou fotos em que aparece mais arrumada e reforçou o seu posicionamento com uma mensagem para os críticos. “Produzida no feed e descabelada nos stories sim”, escreveu, deixando claro que a autenticidade é sua prioridade, independentemente da forma como se apresenta nas redes.