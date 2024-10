Poliana Rocha em seu Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2024 12:44

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou suas redes sociais para explicar o motivo de não mudar a cor dos cabelos, que já são loiros há quase 30 anos. A famosa explicou que, devido ao longo período que permaneceu loira, até tem vontade de mudar. No entanto, os fios brancos seriam um obstáculo para a transformação no visual.

Sincera, a influenciadora explicou a situação: "Então, tenho super vontade de colocar meu cabelo uma cor mel, com uns fios dourados... Mas tem 28 anos que sou loira e, agora, já tenho muitos fios brancos e o loiro dá uma disfarçada nos branquinhos, então, neste momento, acho mais complicado mudar! Mas quem sabe...", afirmou, deixando a possibilidade no ar.

Vale lembrar que, nos últimos dias, ela também chamou atenção ao aparecer com os olhos irritados, resultado de uma cirurgia nas pálpebras. Após quase um mês do procedimento, ela explicou que o desconforto era esperado e esclareceu o motivo da cirurgia. “Eu comecei a ver que no cantinho do meu olho estava uma pelezinha que estava começando a comprometer a minha visão”, contou, detalhando o processo de correção.



A famosa também explicou que a cirurgia não foi apenas uma questão estética, mas uma medida para melhorar sua qualidade de vida. “Fui para São Paulo, fui em um médico que me indicaram, um oftalmologista e cirurgião especialista em pálpebra, e ele me examinou e realmente eu precisava fazer”, afirmou.