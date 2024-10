Sorocaba choca ao construir casa de luxo para cavalo importado - Foto: Reprodução

Sorocaba choca ao construir casa de luxo para cavalo importadoFoto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 14:36 | Atualizado 08/10/2024 14:38

Sorocaba, cantor da dupla com Fernando, deixou os seguidores de queixo caído ao mostrar uma construção nada convencional: uma casa de luxo feita exclusivamente para seu cavalo, Chico Whiz. O animal, da raça Quarto de Milha, foi adquirido nos Estados Unidos e agora desfruta de uma residência digna de celebridade rural.



Em suas redes sociais, o sertanejo exibiu os detalhes do espaço, que conta com uma área gourmet decorada com madeira e couro, além de lustres rústicos em formato de chifres. O local, que também comporta uma mesa para 14 pessoas, foi projetado para receber amigos e familiares em um ambiente especial. “Aqui é onde a mágica acontece”, comentou o sertanejo.



O esposo de Biah Rodrigues ainda revelou que o segundo andar do imóvel será transformado em um estúdio de música, onde ele pretende gravar suas canções. O espaço combina suas duas maiores paixões: a música e os cavalos. “Vou poder gravar minhas canções todas nesse ambiente, junto com o cavalo”, afirmou empolgado.



O local também possui uma baia exclusiva para Chico, equipada com tudo que ele precisa: água, ração e um piquete externo para relaxar ao ar livre. “É um cantinho acolhedor que nos faz desconectar e pensar em música, cavalo e boas histórias”, finalizou Sorocaba.