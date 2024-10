Isa Ranieri e Cebolinha, do Flamengo, anunciam separação após 8 anos - Foto: Reprodução

Isa Ranieri e Cebolinha, do Flamengo, anunciam separação após 8 anosFoto: Reprodução

Publicado 09/10/2024 11:19

O casamento de Isa Ranieri e o jogador Everton Cebolinha, do Flamengo, chegou ao fim após 8 anos juntos. O ex-casal possui três filhos, Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1. Na manhã desta quarta-feira (9), a influenciadora compartilhou a notícia com seus seguidores por meio de um desabafo nas redes sociais, citando a Bíblia e pedindo compreensão nesse momento delicado.



Direta ao ponto, Isa expôs o término: “‘Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas…’, Eclesiastes 7:8. Em 8 anos de história, mergulhamos fundo e intensamente em tudo que construímos. Namoramos, nos casamos, tivemos nossos filhos e fomos por muito tempo felizes, em Deus. Em todo esse tempo, fui a melhor que pude. Orei, entreguei, dei a minha vida, meu tempo e toda minha saúde emocional pela nossa família”.



Em relação a como se deu o fim, ela explicou que armar o parceiro não é o suficiente para manter a relação. “Nenhum casal é perfeito e pasmem, todos passam por crises, isso é um fato. No entanto, da mesma forma que amor não falta, só amor não basta. Saber os nossos limites e com maturidade escolhermos a paz é fundamental para qualquer relacionamento, seja familiar, amoroso ou até uma amizade”, afirmou.



Inconformada com a necessidade de revelar o fim, ela continuou: “Juro que não desejava ter que expor isso. Queria apenas seguir a minha vida e pronto. Infelizmente, isso não é possível pelo mundo midiático que nos rodeia e vive de suposições e ideias que nem sei de onde tiram”, ponderou. “E, claro, também em consideração a todas as pessoas que nos rodeiam, seguem e torcem tanto pela gente”, acrescentou.



Após deixar claro que confia nos planos de Deus, ela concluiu o desabafo: "E com a paz que excede todo entendimento, decidimos seguir caminhos diferentes e pôr um ponto final. Por favor, peço respeito por nós dois, pela nossa família e principalmente pelos nossos filhos, que serão para sempre o nosso maior, melhor e mais precioso vinculo”, finalizou.



Nos comentários limitados da publicação, amigos e fãs enviaram mensagens de apoio. “Amo você! Por aqui, sempre. Nada sai do controle Daquele que nos guia”, afirmou uma seguidora. “Queria estar aí pra te abraçar tão forte ”, confessou outra. “Que vocês encontrem a serenidade que esse momento requer, confiando nos planos de Deus, que sempre reservam algo melhor para o futuro. Que o tempo traga paz e entendimento. Fiquem bem amo a família de vocês!”, proferiu mais uma.