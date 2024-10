Ticiane Pinheiro lamenta dois anos da morte da sogra: 'Saudades' - Foto: Reprodução

Ticiane Pinheiro emocionou seus seguidores ao recordar o trágico acidente que tirou a vida de sua sogra, Edna Tralli, há dois anos. Nesta quarta-feira (9), em uma postagem nas redes sociais, a apresentadora falou sobre a dor da perda e a saudade que ainda sente.

Nos stories, Ticiane compartilhou algumas fotos antigas ao lado da sogra, revivendo momentos especiais. Entre os registros, um dos mais tocantes mostrava Edna brincando com a neta, Manuella Pinheiro Tralli. A herdeira da famosa, que ainda era pequena na época do acidente, possuía 3 anos quando perdeu a avó.

Na legenda da publicação, a esposa de Cesar Tralli abriu o coração: “Dois anos sem você, sogrinha linda”, declarou ela, lamentando a perda. Vale lembrar que Edna faleceu durante uma viagem devido a queda de um avião de pequeno porte. O acidente trágico aconteceu em Paranapanema, no interior de São Paulo.



Para quem não acompanhou, a dor da perda também foi marcada por um texto comovente escrito por César Tralli, que se despediu da mãe logo após o acidente. "Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando -literalmente- com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na aviação civil por 36 anos”, iniciou.



Ele também lamentou a morte do padrasto: “Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele. Se eu puder continuar honrando o legado da minha mãe, isso já me trará muito conforto. É o que eu verdadeiramente busco, afirmou.



Por fim, em um momento de reflexão, o jornalista relembrou também a perda de sua irmã caçula. “Aproveite muito mãe seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos”, finalizou, emocionando ainda mais os seguidores.