Publicado 09/10/2024 10:43

Mesmo com a distância, o romance entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral segue firme. A ex-BBB, que está viajando a trabalho no Rio Grande do Sul, foi surpreendida por uma demonstração de amor nesta terça-feira (8). Ao chegar ao hotel, a dançarina encontrou um buquê de rosas-vermelhas, uma carta e chocolates fitness enviados pelo namorado.



“Acabei de chegar aqui no hotel e olha isso, essas flores lindas”, comentou Isabelle, visivelmente emocionada, ao mostrar o buquê em seus stories. Além das flores, a ex-BBB não poupou elogios ao amado pelos outros presentes: "Uma cartinha linda e muito chocolate, chocolate 85% cacau, sem lactose, meio fitness, do jeito que eu amo", contou.



A ex-sister ainda destacou a sensibilidade do amado ao escolher cada detalhe da surpresa. "Quem vocês acham que me enviou isso? Meu amor lindo da minha vida, meu príncipe. Matteus é lindo e estava até falando para ele que ele tem sensibilidade de enviar o chocolate que ele sabe que eu vou comer", explicou.

O casal, que começou a morar junto em São Paulo recentemente, demonstra estar em total sintonia, mesmo com as agendas de trabalho movimentadas. Em entrevista, Isabelle revelou que tanto ela quanto Matteus sonham com casamento e filhos, mas tudo acontecerá no tempo certo. E também deixou claro que eles não tem pressa, até porque possuem suas próprias obrigações.