Jade e Luan SantanaReprodução do Instagram

Publicado 09/10/2024 09:22 | Atualizado 09/10/2024 09:22

Jade Magalhães, namorada de Luan Santana, encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos mostrando sua barriga de grávida, nesta terça-feira (8). Os cliques foram feitos pelo próprio artista, que registrou momentos especiais da influenciadora em uma praia paradisíaca. A futura mamãe impressionou ao aparecer deslumbrante em um look vermelho que deixava o abdômen à mostra.



“Pelo fotógrafo mais lindo”, escreveu ela, referindo-se ao cantor. Usando um top e uma saia que destacavam sua barriga, a famosa posou aproveitando a luz do pôr do sol e a beleza natural do cenário. Recentemente, o casal anunciou que está esperando uma menina, mas revelaram o sexo da bebê ao público apenas nas últimas semanas, em um vídeo divertido cheio de tinta.



Nos comentários da publicação, os fãs não perderam tempo em elogiar Jade e notar o crescimento da barriga. “Meteorinha já tá enorme, gente!”, comentou um seguidor, referindo-se carinhosamente à filha do casal. “A mamãe mais linda do mundo”, escreveu outro.

Luan e Jade, que recentemente emocionaram seus seguidores com um vídeo do ultrassom da bebê, ainda não escolheram o nome da pequena. Segundo a assessoria do famoso, o casal está em busca de um nome que tenha um significado especial para ambos, enquanto a influencer segue uma rotina intensa de cuidados para garantir uma gestação saudável e tranquila.