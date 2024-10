Nívea Stelmann encara furacão em casa na Flórida: ?Cenário de guerra? - Foto: Reprodução

Publicado 09/10/2024 13:25

Na última terça-feira (8), Nívea Stelmann usou suas redes sociais para contar como está se preparando para enfrentar o furacão que se aproxima da Flórida. A atriz compartilhou os cuidados que está tomando para minimizar os danos, enquanto a tempestade, já considerada uma das mais destrutivas, se aproxima. “A gente tem que manter a calma e a fé. Os fenômenos da natureza podem acontecer a qualquer momento”, afirmou ela.



Nívea explicou que, para quem mora na Flórida, os furacões são algo esperado nesta época do ano. “Aqui na Flórida, temos os furacões entre setembro e outubro, é uma realidade. Mas, claro, os preparativos são intensos. Os mercados ficam sem itens básicos como água e papel higiênico, e os imóveis são preparados para suportar os ventos fortes”, disse, revelando o clima de preocupação na cidade.



A atriz, que se mudou para Orlando em 2017, comparou o medo de furacões com os desafios que enfrentava no Brasil. “No Rio de Janeiro, caíam encostas, tinham alagamentos… Problemas existem no mundo inteiro. Você tem que escolher o problema que quer enfrentar”, refletiu, dizendo que não se arrepende de ter escolhido viver na Flórida. “Não troco a Flórida. Vamos enfrentar o furacão, mas rezo muito pelas pessoas mais próximas da praia.”



Entre os preparativos, Nívea mostrou que colocou móveis externos dentro da piscina e guardou outros itens em seu escritório, se preparando para o “toque de recolher”, quando terá que se trancar dentro de casa. Apesar dos desafios, a atriz segue otimista, afirmando: “Continuo dizendo que a Flórida é o melhor lugar para se viver.”