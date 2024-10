Bruna Marquezine gera polêmica com post e 'sobra' para João Guilherme - Foto: Reprodução

Bruna Marquezine gera polêmica com post e 'sobra' para João GuilhermeFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 09:26 | Atualizado 10/10/2024 09:33

Bruna Marquezine causou alvoroço nas redes sociais ao repostar um vídeo de uma festa, com uma legenda polêmica sobre os homens da sociedade atual. Nesta quinta-feira (10), viralizou o post compartilhado pela atriz, que seria uma crítica a determinados comportamentos masculinos. Porém, internautas detonaram a famosa por disseminar esse tipo de conteúdo enquanto namora João Guilherme, que virou alvo na web.

Na publicação compartilhada pela artista, alguns adolescentes surgem se divertindo em uma pista de dança em um aniversário. Na legenda, a crítica é direta: “Os homens estão fazendo festa de 15… quem casou, casou”. A publicação, repostada pela influenciadora, não passou despercebida e logo os internautas começaram a opinar sobre o assunto polêmico.



Nos comentários, algumas pessoas não perderam a chance de brincar com a situação. “A mona namora com um que usa cropped”, disse uma seguidora, referindo-se ao estilo do irmão de Zé Felipe. Outra comentou com ironia: “Ela tem lugar de fala”, insinuando que Bruna tem experiência com o assunto. A provocação não parou por aí, com uma internauta afirmando: “Ela namora um Todes”, com tom de deboche sobre o casal.



Por outro lado, alguns usuários saíram em defesa da atriz e do namorado. "Ele pode até usar cropped e pipipi popopó, mas na cabeça dela é um homem sério pra casar uai. Não é porque o jeito dele não é igual ao dos outros 'machões' por aí que ele não tem essa capacidade", argumentou uma fã.



Em meio ao burburinho, outros seguidores mudaram o foco para o menino que aparece no vídeo compartilhado pela atriz. "É raro ver adolescente como ele que não são sexualizados [...] Acho lindo que os pais do Estevão ensinam a ele valores, diferente do que a Bruna está acostumada com o namoradinho afeminado dela", alfinetou uma internauta, defendendo o jovem e cutucando o casal.