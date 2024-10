Filha de Neymar, Helena ganha primeiro passaporte com 3 meses de vida - Foto: Reprodução

Filha de Neymar, Helena ganha primeiro passaporte com 3 meses de vidaFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 12:04 | Atualizado 10/10/2024 12:05

Helena, a filha caçula de Neymar Jr. e Amanda Kimberlly, já está com seu primeiro passaporte em mãos aos três meses de vida. A notícia foi compartilhada por Nat Carvalho, amiga próxima da influenciadora, que não resistiu ao carisma da bebê e fez questão de registrar o momento fofo em suas redes sociais.



Nat visitou a pequena e publicou cliques adoráveis da herdeira segurando uma mini bolsa rosa com o documento. “Gente! A cara, o documento, a bolsa, tudo nela. Dona Helena já está apta para viagens com a tia (de preferência internacionais). Vocês têm noção disso?”, escreveu. “Deixa que eu levo na minha bolsinha titia. Eu passo mal!”, brincou em outro clique.

Os registros rapidamente ganharam destaque entre os seguidores, gerando especulações sobre uma possível viagem da menina para visitar o pai, Neymar Jr., que atualmente mora na Arábia Saudita. “Quero muito ver vídeo da Mavie conhecendo a irmãzinha”, comentou uma seguidora, referindo-se à outra filha do jogador. “Traduzindo: vocês foram com Mavie, já podem me levar também”, ironizou mais uma.



Atualmente, o craque vive no país árabe ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e da pequena Mavie, que recentemente completou um ano de vida. O jogador, que atua no Al Hilal, celebrou o aniversário da filha com uma festa luxuosa em um resort local e agora os fãs especulam sobre a possível reunião entre as irmãs.