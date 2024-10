Leticia Cazarré - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2024 09:24

Letícia Cazarré usou suas redes sociais para abrir o coração sobre as dificuldades de lidar com a saúde dos filhos. Mãe de seis crianças com o ator Juliano Cazarré, nesta quinta-feira (10), a influenciadora revelou que a família está enfrentando quatro semanas seguidas com os pequenos doentes. Na ocasião, ela aproveitou para alertar outros pais sobre os cuidados necessários.



A famosa explicou que, inicialmente, cinco dos seus filhos ficaram doentes e, após um breve período de recuperação, voltaram a apresentar sintomas. Atualmente, os mais novos, Maria Madalena, de três anos, e Estêvão, de sete meses, ainda estão em tratamento. “Estamos aqui na quarta semana de doença das crianças. Graças a Deus, Juliano e eu ainda não pegamos”, desabafou.



A situação se agravou quando os filhos começaram a apresentar sintomas de conjuntivite. Preocupados, os pais procuraram uma oftalmologista, que diagnosticou a doença causada por adenovírus. “A médica disse que pode dar uma membrana no olho, e tem que ser retirada pelo oftalmo, porque o remédio não consegue fazer efeito”, explicou ela.



A influenciadora fez questão de alertar os pais: “Fiquem de olho nas crianças se estiverem com sintomas de conjuntivite, não deem bobeira. Se não tratada, pode piorar em poucos dias”. Além de Maria Madalena e Estêvão, Letícia e Juliano também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Guilhermina, esta última nasceu com uma condição rara no coração.