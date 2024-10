Esposa de Renato Aragão é 'maléfica' e era 'a amante', diz jornalista - Foto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 08:53 | Atualizado 11/10/2024 08:53

Durante sua participação no podcast “Saladacast”, o radialista e produtor Rafael Spaca trouxe à tona declarações polêmicas sobre “Os Trapalhões” e a relação de Lilian Aragão, esposa de Renato Aragão, com o grupo. Em seu desabafo, Spaca criticou duramente a postura da matriarca, acusando-a de distorcer fatos históricos sobre o icônico grupo de humor.



Em meio ao bate-papo, ele foi direto: "[A Lilian] é uma figura maléfica porque ela distorce a história dos trapalhões", iniciou ele. "Ela mente como respira. Aliás, ela foi amante do Renato, de novo, sem julgamento moral, mas ela conta uma história, uma fábula que não é verdadeira. O Renato estava com a Marta e ela foi amante do Renato Aragão", contou.

Ainda no podcast, Spaca sugeriu que a imagem de ruim de Renato Aragão foi, em parte, influenciada por Lilian. "A chegada da Lilian, que é a atual esposa dele, ajudou, acelerou essa questão da imagem dele de arrogante, de prepotente. É ela, por exemplo, que fala para os funcionários, e quem quer que lida com o Renato: 'Didi? Não. Doutor Renato'. É ela que fala isso", revelou.

Para Rafael Spaca, a influência de Lilian vai além do relacionamento pessoal. "Então ela que fala, a Lilian diz 'ele não quer ser chamado de Didi, é Doutor Renato'. Ela é super arrogante, ela toma conta da agenda dele, ele [...] só dá entrevista à amiga que sabe que não vai fazer perguntas que vão gerar algum desconforto, quando eu consegui entrevistar o Renato, eu consegui porque eu driblei ela", afirmou.