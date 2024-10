Virginia Fonseca choca ao levar filho para vacinar em posto público - Foto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 10:51 | Atualizado 11/10/2024 10:56

Virginia Fonseca surpreendeu os fãs na manhã desta sexta-feira (11) ao levar seu filho caçula, José Leonardo, de apenas um mês, para vacinar em um posto público de Goiânia. A esposa de Zé Felipe escolheu um Centro Municipal de Vacinação do SUS, ao invés de optar por uma clínica particular, como é comum entre celebridades.



Sempre ativa nas redes sociais, a famosa registrou o momento em seu Instagram. “O tamanho do nome da criança”, brincou ela, ao exibir o extenso nome completo de José Leonardo na tela de cadastro do posto. A influenciadora fez questão de compartilhar sua experiência no SUS com seus milhões de seguidores.



Além do compromisso com a saúde do filho neste fim de semana, a empresária aproveitou a quinta-feira (10) para mostrar sua mais nova tatuagem: o pezinho de José Leonardo em seu tórax, completando a homenagem que já havia feito para as filhas, Maria Alice e Maria Flor. A tattoo encantou seus seguidores, que não pouparam elogios.



Recentemente, a apresentadora também tem aberto o coração sobre suas dores de cabeça constantes. Virginia confessou estar cogitando a retirada das próteses de silicone como uma possível solução para amenizar o incômodo que tem sofrido, mas ainda está avaliando a melhor opção.