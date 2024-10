Calote de Solange Gomes em escola da filha é arquivado pela Justiça - Foto: Reprodução

Calote de Solange Gomes em escola da filha é arquivado pela JustiçaFoto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 10:59 | Atualizado 11/10/2024 11:25

A coluna Daniel Nascimento descobriu novos desdobramentos da batalha judicial de Solange Gomes , que se arrasta desde 2021! O processo movido pela escola em que sua filha, Stephanie Gomes, estudou foi arquivado pela Justiça após a falta de manifestação da instituição. No entanto, a dívida segue pendente.

Solange teve parte do valor da dívida bloqueado em sua conta — cerca de R$ 2.500, recebidos como ajuda de custo por ter participado do programa ‘Acerte ou Caia’ da Record. Porém, essa quantia está longe de cobrir o valor total de R$ 18.242,58, referente às mensalidades de 2016 a 2018. Apesar do bloqueio, o processo foi arquivado por ausência de manifestação da parte autora.

O ex-pagodeiro Waguinho, pai de Stephanie, chegou a ser citado pela ex-A Fazenda como responsável pelo pagamento, mas é a famosa que aparece como a executada no processo. Caso a instituição decida recorrer, ainda está no prazo.

Vale ressaltar que a sentença foi dada no dia 16 de setembro deste ano. Assim, com o prazo de 30 dias corridos, a escola só tem até a próxima quarta-feira (16) para recorrer contra a decisão. Se a instituição não recorrer dentro do prazo, a dívida na Justiça será zerada, mas poderá ser protestada em cartório por até 20 anos. Ou seja, a veterana ainda enfrentará alguns obstáculos devido ao calote.