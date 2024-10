Fora de 'A Fazenda 16', Raquel Brito surge em fotos no hospital - Foto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 13:15 | Atualizado 11/10/2024 13:23

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, segue em recuperação após deixar o reality "A Fazenda 16" com fortes dores no tórax. Nesta sexta-feira (11), a jovem compartilhou fotos no hospital para tranquilizar os fãs e mostrar que está bem e sob os cuidados médicos.



A ex-peoa foi retirada do reality show no último fim de semana após passar mal durante uma prova. Raquel precisou de atendimento médico e foi desclassificada do programa, gerando preocupação entre os espectadores e internautas.



Agora em fase de recuperação, ela postou uma selfie no hospital ao lado do cardiologista responsável por seu tratamento. “Obrigado, doutor, e a toda equipe que cuidou muito bem de mim”, escreveu Raquel, demonstrando alívio e gratidão pelo atendimento recebido.



“Sei que a emissora me entregou em boas mãos. Estou tão feliz”, completou a ex-participante, agradecendo por estar recebendo o melhor cuidado possível e acalmando os ânimos dos fãs que acompanharam o susto de sua saída do reality.