Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, usou as redes sociais para expressar sua angústia após a anulação do julgamento do pai, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais. A audiência, marcada para esta quinta-feira (10/10), foi cancelada após o suspeito destituir seu advogado, deixando o processo sem nova data definida.

Em suas redes sociais, que depois foram desativadas, Isabela compartilhou o impacto emocional de reviver todo o trauma: “O dia de hoje foi, de longe, o segundo pior dia da minha vida. Passei por um desconforto emocional, uma ansiedade, uma angústia, que não cabe no meu peito de ter que passar por tudo isso de novo”, iniciou.

Ela seguiu com o desabafo, desolada: “Estou me sentindo exausta emocionalmente. Tomei um banho, vou tomar um calmante e deitar. Quero esquecer um pouco desse dia”, declarou.

A jovem também explicou o motivo de sua ausência nas redes: “Gente, isso aqui não é pra mim. Levei muito tempo pra construir minha vida, sou muito grata pela vida que venho construindo com muita dificuldade, tendo que superar todos esses obstáculos a tanto tempo. Estar aqui pra mim não á algo que no momento faz sentido. Resolvi aparecer e trazer um pouco do que está acontecendo”, ponderou.

Em seguida, acrescentou: “Hoje atingi um nível de estresse que há muitos anos não atingia, estou dilacerada. Mas, apesar de tudo, desejo que todo esse esforço e desgaste, não só da minha parte, mas de todas as pessoas envolvidas, espero que valha a pena, que a Justiça seja feita, independente de qual seja o próximo passo”, afirmou.



Isabela também pediu orações para aqueles que acompanham seu caso e, diante do cancelamento da audiência, revelou como se sentiu: “É muito dificíl. Hoje eu achei que ia entrar num colapso, achei que ia quebrar. Cheguei em um nível de estresse que eu falei ‘meu coração vai parar’ de tanta dor, de tanta angústia. Foi um dia terrível”, garantiu.

Por fim, ela ainda explicou uma fala polêmica de um podcast, onde descreveu seu relacionamento com Rafael Miguel. “Quando eu digo que a nossa relação foi muito utópica, foi coisa de cinema, de cineminha, é porque de fato foi um amor muito puro. Foi um amor muito puro que não tinha espaço pra negatividade. Era muito como fosse uma coisa de filme e foi a isso que eu quis me referir, que foi um amor de cineminha”, encerrou.