Rose Miriam Di Matteo e Gugu Liberato - Reprodução de internet

Rose Miriam Di Matteo e Gugu LiberatoReprodução de internet

Publicado 11/10/2024 12:44 | Atualizado 11/10/2024 12:49

Rose Miriam, ex-mulher de Gugu Liberato, usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores após sua viagem de cruzeiro ser afetada pela rota do furacão Milton. A médica resolveu conversar brevemente com os seus fãs e amigos sobre o assunto, afirmando que sua segurança não está em risco. Na verdade, a rota da embarcação foi alterada para garantir a segurança dos tripulantes.

Em seu perfil no Instagram, ela emitiu um comunicado para acalmar os seguidores. “Recebi muitas mensagens falando que eu estava na rota do furacão Milton. Mas na verdade isso não aconteceu porque o comandante mudou totalmente o percurso original”, iniciou.

A viúva então explicou como se deu a alteração na rota do cruzeiro. “Era de Tampa a Cozumel, para então irmos até Nassau, onde estou nesse exato momento. Está tudo bem graças a Deus. Fiquem com Deus!”, revelou ela, encerrando a breve conversa com os fãs.

Vale destacar que a ex-mulher do saudoso apresentador está viajando acompanhada da mãe, um casal de amigos e uma criança.



Nos comentários da publicação, Sofia Liberato, filha de Rose e Gugu, deixou uma mensagem carinhosa: “Te amo, mamis!” A situação climática na Flórida foi tensa, e a médica revelou que viveu momentos de preocupação quando recebeu o alerta sobre o furacão se aproximando da costa.



O furacão Milton, que ainda possui ventos de mais de 135 km/h, deixou um rastro de destruição, com ao menos 12 mortes confirmadas. Apesar dos desafios, Rose Miriam e os demais passageiros devem desembarcar em segurança no próximo domingo (13/10).