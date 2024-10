MC Cabelinho divulga nova música e web aponta indireta a Bella Campos - Foto: Reprodução

Publicado 11/10/2024 14:29

MC Cabelinho movimentou as redes sociais ao divulgar um trecho de sua nova música, “Nossa Bela História”. A prévia do lançamento, revelado nesta sexta-feira (11), gerou burburinho entre os fãs, que logo associaram a canção ao término do relacionamento do cantor com a atriz Bella Campos, ocorrido há pouco mais de um ano.



Na música, o rapper reflete sobre um amor perdido: “Aprendi com a dor e a falta que cê me fez, a falta que cê deixou um dia. Eu não quis te deixar, precisei me afastar, no fundo eu quero ser feliz também, quero ver ela feliz também. [...] Tô tentando esquecer nossos momentos, cê do meu lado, ainda não sei porquê você se foi, culpe nós dois, talvez a gente tenha se precipitado”, afirmou em trecho da canção.

Diante da divulgação da faixa, muitos notaram uma possível indireta para a atriz. "Ele colocando o nome dela no meio do nome da música: 'Nossa bela história'. É sobre isso", apontou um usuário. "Ela é decidida e se valoriza. Virou as costas e nunca mais tocou no nome dele, seguiu em frente. Por isso que ele tá assim, o ego deles fica ferido. Estão acostumados com as cornas mansas", disparou outra.

A letra também chamou atenção para um detalhe: “'Ainda não sei porque você se foi' é sério?", questionou uma seguidora, dando a entender que o artista sabe exatamente o que aconteceu. Diversas outras internautas bateram na mesma tecla, se referindo a suposta traição que o rapper teria cometido quando ainda namorava a atriz. "Sabe sim", cravou mais uma.

Vale lembrar que o relacionamento da dupla de famosos terminou em agosto de 2023, logo após rumores de uma traição por parte de MC Cabelinho. À época, a atriz deixou no ar que houve uma infidelidade e, desde então, manteve o silêncio sobre o ex-namorado, focando em sua carreira. A nova música, no entanto, trouxe de volta o debate entre os fãs.