Grávida de Nala, a cantora Iza celebra a gestação e festeja o seu aniversário de 34 anos com post no Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 12/10/2024 12:13 | Atualizado 12/10/2024 12:16

Iza surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um momento divertido da reta final de sua gravidez. Nesta sexta-feira (11), a cantora, de 34 anos, apareceu fazendo uma dancinha ao som de “Rock This Party”, de Bob Sinclar, e aproveitou para mandar um recado especial para a filha.

Na legenda da publicação, ela declarou a bebê, fruto do relacionamento com Yuri Lima, que já está preparada para o seu nascimento. "Filha, eu sei que é confortável aí… mas já tá tudo pronto, pode vir", escreveu. Vale lembrar que a famosa está na reta final da gestação, com cerca de 34 semanas.

Nos comentários da postagem, fãs e famosos não perderam a chance de se divertir com a situação. A cantora Maria Rita entrou na onda e comentou: “Nala! Tua mãe tá ficando doida!”, enquanto Quiteria Chagas acrescentou: “Nala causando! Maravilhosas”. Aline Borges também deixou seu carinho: “Minha irmã… Esse momento é muito especial”.



Em entrevista recente, a artista refletiu sobre as transformações que está vivendo nesta fase da maternidade. Segundo a cantora, ela já não se reconhece mais como antes e está pronta para sua nova jornada. Inclusive, está se sentindo muito mais corajosa e madura, chegando a declarar que "aquela Isabela não volta mais".