Tuca Andrada provoca Cíntia Chagas e causa polêmica: 'Antifeminista'Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2024 11:40 | Atualizado 12/10/2024 11:41

O divórcio da influenciadora Cíntia Chagas e a denúncia de violência doméstica contra seu ex-marido, o deputado Lucas Bove, continuam repercutindo. Em meio ao caso, o ator Tuca Andrada fez um comentário polêmico nas redes sociais, provocando a influenciadora por seu comportamento e opinião em relação ao feminismo. A indireta do artista deu o que falar nas redes sociais.

Entre os comentários mais polêmicos sobre o caso da influenciadora, o do famoso se destacou: "Dá um gostinho especial ver tipos como a Cíntia Chagas, antifeminista e submissa, precisando da Lei Maria da Penha. Não dá?", disparou Tuca Andrada, dividindo opiniões na web.

Diante da fala do artista, muitas mulheres reagiram e, entre elas, algumas concordaram: "Dá sim. Não estou dizendo que ela mereça, mas agora ela vai entender a importância das mulheres que lutam por essa lei e outras", afirmou uma internauta. "Adoro as voltas que o mundo dá", afirmou outra aos risos.

Por outro lado, a maioria das internautas criticaram duramente o posicionamento do ator. "Não, não dá. E quem é feminista de verdade jamais pensaria que nem você", declarou uma seguidora. "Sempre um homem né", ironizou outra. "Silêncio que o homem vai falar pra quem a Lei Maria da Penha foi criada! O feminismo luta para que a mulher seja o que ela quiser e não precise ser agredida por isso", disparou uma terceira.



E os comentários defendendo Cíntia Chagas e seus direitos e criticando o ator continuaram: "Pra homem agressor com certeza deve dar sim", ponderou outra, alfinetando o ator. "Lei Maria da pena e para as mulheres. Independente do que ela se posiciona . Nunca gostei do discurso dela sobre isso. Mas não é por isso que eu vou querer que ela sofra agressão", destacou mais uma.