Bia Miranda está grávida novamente Reprodução

Publicado 12/10/2024 15:35 | Atualizado 12/10/2024 15:35

Bia Miranda, de 20 anos, está mais uma vez no centro das atenções, após rumores indicarem que ela teria passado o fim de semana com o PK Delas. Depois de viver um breve relacionamento de idas e vindas com Samuel Sant'Anna, de 31 anos, conhecido como Gato Preto, tudo indica que a influenciadora teria se envolvido com o funkeiro.

A filha de Jenny Miranda surgiu com um pijama de oncinha em um registro nos seus stories do Instagram no início da tarde deste sábado (12). No entanto, momentos antes, PK Delas postou uma imagem de uma mulher deitada em sua cama, vestindo um pijama idêntico ao da ex-A Fazenda. Além disso, o colar da influenciadora é o mesmo usado pela pessoa na foto, reforçando a suspeita de que os dois estariam juntos.

Após compararem os posts de ambos os famosos, internautas assumiram que os dois passaram o fim de semana juntos. Vale lembrar que, ainda no início do mês, a influencer confirmou que beijou o cantor, porém, deixou claro que eles não estão em um relacionamento.

O ex-namorado da influenciadora, Gato Preto, também se pronunciou sobre o assunto. Após rumores de uma possível reconciliação com Bia, ele revelou nas redes que foi bloqueado pela jovem. "Cara, me bloqueou. Mais uma vez ela mentiu, usou a gravidez para isso", lamentou ele, visivelmente chateado.



Os internautas, claro, não perderam tempo e comentaram o desenrolar da história. "A Chica Neymara Moedas não para", brincou uma seguidora, em referência ao jogador e ao ex-namorado de Luísa Sonza. "Diva, se errou foi só como mãe", ironizou outra. "Essa sabe tratar homem do jeito que merece", escreveu uma terceira, aos risos. "A Bia é o karma dos machos", cravou mais uma.