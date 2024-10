’A Fazenda’: Gizelly acusa Arthur Aguiar de ’fraudar’ vitória no ’BBB’ - Foto: Reprodução

’A Fazenda’: Gizelly acusa Arthur Aguiar de ’fraudar’ vitória no ’BBB’Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2024 13:40

Arthur Aguiar, vencedor do "BBB 22", voltou aos holofotes nesta sexta-feira (11) após ser citado por Gizelly Bicalho em "A Fazenda 16". A ex-BBB afirmou que ouviu do ator Sacha Bali que o artista teria “comprado” sua vitória no reality show da Globo.

A ex-BBB estava na sala da sede com suas amigas, quando afirmou que ouviu do peão que o ex-marido de Maíra Cardi “comprou” sua vitória no BBB 22. Vale lembrar que o famoso se tornou o primeiro Camarote a levar o prêmio quando venceu o Big Brother Brasil 22. Ele recebeu 68,96% dos votos, contra os 29,91% do atleta Paulo André e 1,13% do também ator Douglas Silva.

Em meio à conversa, a ex-sister disparou: “Hoje, ele [Sacha] falou que acha que o Arthur Aguiar comprou e fraudou o BBB”, afirmou. Em seguida, Suelen Gervásio, ex-affair de Vitão, também revelou ter sido procurada por uma suposta agente de Arthur Aguiar. Segundo ela, essa pessoa teria oferecido ajuda antes de sua entrada no programa da Record.

A modelo deixou claro que não confiou na abordagem. “Eu conheci a mulher que preparou ele, tá? Ela queria me preparar pra vir pra cá. Quando teve o babado da gravidez comigo, ela me mandou inúmeras mensagens e eu não respondi nenhuma mensagem, porque era uma mulher branca e loira e nunca iria entender o que eu estava passando", detalhou, explicando que conheceu a profissional em um evento.

Nas redes sociais, a declaração sobre o ex-Rebelde rapidamente gerou repercussão. “O Arthur Aguiar sempre será lembrado nos realities não tem jeito! Hahaha querem desmerecer ele a todo custo, mas não tem como! O Arthur fez história”, afirmou uma seguidora. “Gizelly falando que o Arthur fraudou o BBB. Mulher, se você soubesse a força que a padaria tinha em uma votação. Não teve fraude não doutora, teve votos e muita gente com ele”, garantiu outra fã.