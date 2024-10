Ivete Sangalo expõe se sente ciúmes do filho e brinca: ’Melhor sogra’ - Foto: Reprodução

Ivete Sangalo expõe se sente ciúmes do filho e brinca: ’Melhor sogra’Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2024 12:58

Ivete Sangalo falou sobre sua relação com o filho mais velho, Marcelo Sangalo Cady, de 15 anos. A cantora, que sempre tem o primogênito ao seu lado nos shows, revelou se sente ciúmes do herdeiro, que completou 15 anos recentemente. Além disso, brincou sobre estar pronta para ser uma boa sogra.

Em entrevista para a imprensa nesta sexta-feira (11), a famosa abriu o jogo: “Já ouvi vários gritos e eu tô aqui pra jogo, vou ser a melhor sogra”, garantiu a famosa, que marcou presença em um evento de Halloween na ocasião. E sobre a possibilidade de ser uma mãe ciumenta, a artista negou: “Que ciúmes, nunca”, cravou ela.

O jovem está ganhando cada vez mais destaque como percussionista e a mãe demonstrou seu orgulho: “Desde que Marcelo começou a tocar comigo as perguntas vieram sobre o talento dele, que é inegável. Eu fico orgulhosíssima, torcendo para que ele cada vez mais produza, porque ele é muito sagaz produzindo, é compositor, é multi-instrumentista”, declarou.



Apesar de seu entusiasmo pelo caminho musical do herdeiro, a famosa garantiu que estará ao lado de Marcelo em qualquer profissão que ele escolher. “Eu digo a ele que o que ele fizer na vida dele, não importa se for música ou qualquer outra profissão que queira seguir, qualquer caminho, eu estarei ao lado dele aplaudindo”, afirmou a cantora, que também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 6 anos.