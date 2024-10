Luciano Huck e Angélica - Reprodução/Instagram

Luciano Huck e AngélicaReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2024 18:00

Luciano Huck abriu o coração nas redes sociais e falou sobre os desafios e as alegrias de seu casamento de quase 20 anos com Angélica. Em um vídeo postado neste sábado (12), o apresentador destacou a importância do respeito mútuo e da evolução pessoal dentro do relacionamento, mostrando que a jornada do casal é tudo, menos perfeita.



O famoso refletiiu sobre a parceria que ambos desenvolveram ao longo dos anos. "Vou fazer 20 anos com a Angélica. Hoje o nosso casamento é mais legal do que quando a gente casou em 2004. Porque eu acho que tem muito respeito entre a gente. Porque eu acho que tem uma admiração mútua de duas pessoas completamente diferentes", iniciou.

O global deixou claro que as diferenças, no entanto, não são um problema. "A gente é muito diferente. Eu mudei muito o meu jeito de ser em função dela, sem perceber você vai mudando. E ela mudou muito o jeito dela ser por minha causa, sem ela perceber. Você vai criando uma simbiose e você faz concessões sem perceber que está fazendo concessões”, pontuou.



Em meio a elogios à esposa, ele também desconstruiu a ideia de que seriam um casal perfeito, deixando claro que cuidaram da relação ao longo dos anos, algo que o público não vê. "Você consegue ficar sozinho com alguém do seu lado. É o ápice da convivência, o supra-sumo da convivência é quando você consegue ficar sozinho - a sensação de estar sozinho que é muito boa - com alguém do seu lado, quando você quer", explicou.

Por fim, usou uma expressão brasileira para as famílias consideradas perfeitas: "Não tem nada de 'casal margarina'. É uma relação construída com as suas dores, com os seus desafios, com os seus obstáculos. É uma relação que é resultado do tempo dedicado a ela”, destacou.



Vale lembrar que Luciano e Angélica são pais de três filhos: Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16, e Eva, de 12.