Mãe de Neymar encanta ao postar fotos inéditas dos netos: 'Meus bebês' - Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2024 17:14

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, derreteu os corações dos internautas neste sábado (12) ao compartilhar novas fotos de seus três netos em comemoração ao Dia das Crianças. Davi Lucca, Mavie e Helena protagonizaram momentos encantadores, elevando o “fofurômetro” das redes sociais.



Na primeira imagem, Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, aparece todo estiloso segurando uma rosa vermelha com a boca. Já no segundo registro, Mavie, herdeira do craque com Bruna Biancardi, surge sentadinha em uma cadeira clássica, mostrando toda sua fofura. Por fim, Helena, a caçula, fruto de envolvimento do atleta com Amanda Kimberlly encantou com um laço amarelo no cabelo.



“Feliz Dia das Crianças! Aos meus bebês e a todas as crianças deste mundo”, escreveu a matriarca na legenda, demonstrando o carinho pelos netinhos. A postagem rapidamente recebeu uma enxurrada de elogios e mensagens carinhosas.



Entre os comentários, muitos seguidores não deixaram de falar sobre as semelhanças entre os netos e Neymar Jr. “Mavie é a cópia do Ney”, afirmou um internaura. “Davizinho e Helena estão parecidos”, reparou outra. “Helena é tão linda”, elogiou mais um.