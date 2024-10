Lexa e Ricardo Vianna reúnem amigos e familiares em festa intimista para celebrar noivado - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 14/10/2024 09:23 | Atualizado 14/10/2024 09:26

Lexa e Ricardo Vianna selaram o noivado em uma festa íntima realizada na última sexta-feira (11). Juntos há cerca de um ano, o casal celebrou o compromisso em grande estilo, com uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Na ocasião, cercados por familiares e amigos próximos, oficializaram o pedido que aconteceu em fevereiro, durante uma viagem à Noruega.



Na madrugada desta segunda-feira (14), Ricardo surpreendeu Lexa com uma linda declaração nas redes sociais, abrindo um álbum de fotos da festa. "Minha linda noiva. Eu te admiro, te honro e te amo! Obrigado por estar ao meu lado nessa aventura que é a vida. Obrigado por ser tão incrível! Uma mulher parceira, batalhadora, objetiva, cuidadosa, generosa, amorosa e conselheira!", iniciou na legenda.

Por fim, após disparar elogios para a artista, ele descreveu a importância dela em sua vida. "Você me completa e eu sou louco por você! Obrigado por ter me proporcionado um ano repleto de amor! A data 11/10 conseguiu se tornar ainda mais especial! Eu te amo ao infinito e além!", finalizou.

Encantada com a homenagem, a famosa não deixou o gesto passar em branco e retribuiu o carinho do noivo. "Que lindo! Obrigada meu amor! Estamos vivendo momentos especiais e únicos! Amo o seu amor pela vida e amo amar você", declarou ela em resposta, mostrando o quanto esse momento tem sido significativo para ambos.



Entre os comentários, Darlin Ferrattry, mãe da cantora, também fez questão de marcar presença e elogiar o casal. "Minha filha merece absolutamente toda felicidade do mundo, respeito e amor pq tem um coração lindo e bondoso! Lexa amor de todos nós", escreveu a sogra de Ricardo. O casamento está marcado para 2025.