Vídeo: Maiara confunde fãs nas redes: 'Achei que era a Anitta' - Foto: Reprodução

Publicado 14/10/2024 10:49 | Atualizado 14/10/2024 10:53

Maiara, de 36 anos, surpreendeu os seguidores ao ser confundida com Anitta em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Nesta segunda-feira (14), a cantora, que faz dupla com Maraisa, apareceu fazendo carão enquanto “apaga todas as memórias”. A publicação repercutiu nas redes sociais, com fãs comparando a aparência das artistas.

Após a repercussão do vídeo, um dos comentários mais curtidos brincou com a semelhança das artistas: “Olhei rápido, achei que era Anitta. Olhei de novo e era a Maiarinha”. Os elogios ao visual da sertaneja também se destacaram: "Ninguém segura uma mulher empoderada e dona de si", cravou uma fã. "Cada dia mais linda e só minha opinião importa", declarou outro.

No entanto, também surgiram críticas ao novo corpo da famosa: "Só precisa parar de emagrecer", apontou uma seguidora, aparentemente incomodada. Rapidamente, os fãs saíram em defesa da cantora. “E você só precisa parar de se intrometer na vida dela”, retrucou um internauta.



Recentemente, Maiara celebrou a conquista de 2 kg de massa magra, após perder mais de 35 kg com dieta, academia e procedimentos como bariátrica. De acordo com sua assessoria de imprensa, a cantora está “muito feliz com os resultados”. A sertaneja de 1,54m tem impressionado pela dedicação e nova silhueta.



Apesar das críticas sobre sua magreza, ela deixou claro que está satisfeita com o corpo. "Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu 'gostosa' é estar assim. Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável. Se falar 'vamos encher esse corpo de músculo', não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54m. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda", afirmou.