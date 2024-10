Após despejo, filho de Mário Gomes se defende por usar carro de luxo - Foto: Reprodução

Publicado 14/10/2024 11:25

João Palma, de 18 anos, filho do ator Mário Gomes e da arquiteta Raquel Palma, decidiu se pronunciar nas redes sociais após ser visto dirigindo um Porsche, carro avaliado em mais de R$ 400 mil. O episódio gerou polêmica, principalmente devido às recentes dificuldades financeiras enfrentadas por seu pai, que foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro por conta de dívidas.



Em seu perfil no Instagram, o jovem publicou um vídeo sobre o assunto: "Não ia vir falar disso, mas preciso esclarecer algumas coisas. Eu fui para São Paulo assistir ao show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira. Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com uma Porsche que pegou para andar pela cidade e não depender de uber", iniciou.

Assim, o rapaz explicou como o vídeo exibindo o veículo de luxo teria nascido. "Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais, até porque o estilo de música (que faço) pede, não gosto nem de ficar ostentando", declarou, referindo-se ao momento que gerou as críticas nas redes sociais.



Por fim, ele rebateu os rumores. "A Porsche não é minha. Vocês acham que eu estaria dirigindo esse carro e meu pai pedindo pix? Pelo amor de Deus, gente, se eu tivesse esse dinheiro todo meu pai não estava pedindo [...] Nessa ida para São Paulo, não gastei um real, meus pais não gastaram comigo, foi tudo bancado pela equipe", afirmou.