Raquel Brito de A Fazenda 16 - Foto: Reprodução

Raquel Brito de A Fazenda 16 Foto: Reprodução

Publicado 14/10/2024 12:02 | Atualizado 14/10/2024 12:05

Raquel Brito usou as redes sociais para compartilhar sua batalha contra a miocardite aguda, condição que a desclassificou de A Fazenda 16. Na manhã desta segunda-feira (14), a influenciadora revelou como sua rotina tem sido afetada e contou que os últimos dias não têm sido fáceis.

Em seus stories do Instagram, a ex-peoa detalhou a situação: "Ontem eu falei que estava andando para testar o coração. Disse que ia postar stories do dia a dia mas não deu certo…", iniciou. A irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, explicou que resolveu sair para caminhar no domingo (13), mas logo retornou ao hotel onde está hospedada devido a um mal-estar.



Lamentando o episódio de desconforto, ela continuou: "E o pior, eu fui andar no shopping para ver gente, distrair minha mente um pouco. Dei dois passos e veio uma sensação de desmaio, achei que ia cair. Estava com minha mãe e uma seguidora. Do nada, eu passei mal, e louvo a Deus que o shopping tem ambulatório", revelou.



Apesar do susto, a influencer foi prontamente medicada. "Minha sorte é que o shopping estava vazio. Eles me deram remédio para estabilizar novamente. Agora estou parecendo criança, que precisa engatinhar, para saber andar de novo. Uma pessoa que era independente… Me encontro aqui uma pessoa sem sorte. Entreguei meus dias nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo, não é possível", encerrou.