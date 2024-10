Filho do bispo Edir Macedo surge seminu em fotos e provoca seguidor - Foto: Reprodução

Publicado 15/10/2024 08:39 | Atualizado 15/10/2024 08:49

Moysés Macedo, filho caçula do bispo Edir Macedo, causou burburinho nas redes sociais ao compartilhar fotos sensuais. O jovem apareceu apenas de cueca branca em registros feitos em um hotel de luxo em São Paulo. Nas imagens, ele posa na cama, no banho e até em uma sauna. Além disso, ele chegou a provocar um fã de maneira inusitada.



A publicação, feita na última sexta-feira (11), viralizou e tomou força no domingo (13) e segunda-feira (14), especialmente no X, o antigo Twitter que voltou à ativa. Entre os comentários, muitos fãs elogiaram o físico do cantor. “Gente, olha o shape”, escreveu um internauta. “Que varão”, brincou outro. Um terceiro provocou: “A gente pode fazer uma oração antes?”, ao que Moysés respondeu em tom provocativo: “ajoelha então”.



No entanto, nem todos reagiram de forma positiva ao ensaio ousado. Alguns internautas criticaram o comportamento do filho do fundador da Igreja Universal e dono da Record TV. “Respeita seu pai, ele é um homem de Deus. Apaga essa foto”, pediu uma seguidora. Outra pessoa comentou: “Enquanto muitos dão dízimo e passam dificuldade, os filhos dos pastores vivem no luxo.”