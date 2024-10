’A Fazenda’: Peoa reaparece na sede após rumores de desistência - Foto: Reprodução

’A Fazenda’: Peoa reaparece na sede após rumores de desistênciaFoto: Reprodução

Publicado 14/10/2024 13:20 | Atualizado 14/10/2024 13:20

Vanessa Carvalho causou um alvoroço entre os participantes de 'A Fazenda 16' após desaparecer por mais de uma hora das câmeras. O sumiço ocorreu logo após uma acalorada discussão com Flora, que acusou a peoa de fazer leva-e-traz no jogo. Além disso, ela foi acusada de "chantagear" Júlia e Sacha para não a colocarem na Baia, gerando ainda mais tensão na casa.



Pouco após a discussão e com a ausência repentina, os peões começaram a especular se Vanessa teria desistido do programa. “Ela bateu o sino mesmo?”, perguntou Yuri, referindo-se ao gesto que marca a saída voluntária dos participantes. "Eu acho que isso não é sinal de fraqueza, não. Desistência tem que ter muita coragem", ponderou Luana em meio às especulações.

Enquanto uns sugeriam que a peoa estava apenas recebendo atendimento médico, outros já pensavam nas mudanças no confinamento, caso ela tivesse deixado o reality. No entanto, para surpresa de todos, a peoa reapareceu discretamente na cozinha. Após o sumiço, ela se limitou a dizer que estava “bem” antes de se dirigir ao banheiro, não detalhando o que realmente aconteceu.



Alguns participantes chegaram a discutir sobre uma nova divisão de camas, imaginando que a influencer já estava fora da competição. Luana foi a responsável por esclarecer a situação, confirmando que Vanessa havia voltado após ser atendida pela produção: "Vanessa voltou, viu, gente? Ela foi para o atendimento, melhorou e voltou".