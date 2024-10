Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 10:12 | Atualizado 15/10/2024 10:13

Na madrugada desta terça-feira (15), Mariana Goldfarb, ex-namorada de Cauã Reymond, deu entrada em um hospital após sofrer uma intoxicação alimentar. A nutricionista usou suas redes sociais para tranquilizar os seguidores, postando uma imagem com acesso na veia, mas sem fornecer muitos detalhes sobre seu estado de saúde.



Horas antes do ocorrido, a nutricionista havia publicado um vídeo de seu treino e uma refeição saudável, deixando seus fãs ainda mais surpresos com a notícia da internação. O quadro de intoxicação, embora preocupante, parece estar sob controle.



Após a repercussão, a jovem publicou um vídeo mostrando que já estava em casa e garantiu que estava melhor. "Gente tá tudo bem, tô em casa já, graças a Deus", afirmou ela. Em seguida, se mostrou grata pelo cuidado dos fãs: "Obrigada a todos pelas mensagens carinhosas, tô em casa", escreveu na legenda de uma foto segurando suas chaves.

Recentemente, a ex-modelo relembrou sua batalha contra a anorexia, um momento difícil que enfrentou entre 2017 e 2018. “Eu não comia nada além de proteína. Fiquei muito fraca, parei de menstruar [...] Fiz jejuns longos e imprudentes. Só comecei a melhorar quando busquei ajuda”, revelou. Ela compartilhou que a obsessão por dietas severas e exercícios excessivos acabou prejudicando gravemente sua saúde.