Neymar, Bruna e MavieReprodução Instagram

Publicado 15/10/2024 11:20

Bruna Biancardi compartilhou um momento emocionante de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Na manhã desta terça-feira (15), a famosa publicou vídeos nos seus stories do Instagram mostrando a pequena pronunciando suas primeiras palavras. As imagens logo deixaram os seguidores encantados.



A bebê, que completou 1 ano recentemente, surpreendeu ao chamar por "mamãe" e "papai". Além disso, a modelo revelou que Mavie já sabe falar ‘nenê’, ‘vovó’ e até ‘Anna’, nome da fotógrafa da família.



Em um dos vídeos, o jogador aparece incentivando a pequena a chamar por Bruna Biancardi enquanto ela se alimenta em seu colo: "fala mamãe", pediu ele. Já na próxima gravação, a herdeira derreta os seguidores ao pronunciar a palavra "mamã".

Nas redes sociais, a interação familiar repercutiu: "Eu desconfio que a Mavie possa ter altas habilidades! Ela é muito inteligente e avançada pra idade!", exaltou uma internauta. "Ela é muito risonha e simpática", elogiou outra. "Neymara fofinha", brincou um terceiro, ressaltando as semelhanças da pequena com o pai.

Vale lembrar que Mavie comemorou seu primeiro ano de vida no último dia 6 de outubro com uma festa em família em um resort de luxo na Arábia Saudita. No entanto, a celebração em solo brasileiro está marcada para novembro, quando Neymar terá uma pausa em sua agenda.